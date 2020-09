Débora Picoito vence Sexy Net e revela: “Queria levar um namorado na viagem”

A jovem modelo algarvia marcou presença no programa ‘Manhã CM’, da CMTV, para receber o troféu e revelar como pretende usar o cheque-viagem que conquistou ao classificar-se entre os favoritos do público. “Eu queria levar um namoradinho, mas até agora não tenho nenhum pretendente”.







Débora Picoito, de 25 anos, segunda classificada do passatempo Sexy Vidas, do CM, na categoria Sexy Net, está em êxtase com a conquista.A jovem modelo algarvia marcou presença no programa ‘Manhã CM’, da CMTV, para receber o troféu e revelar como pretende usar o cheque-viagem que conquistou ao classificar-se entre os favoritos do público.

O futuro avizinha-se próspero para ex-concorrente da quarta edição da ‘Casa dos Segredos’, da TVI, que conseguiu concretizar um desejo antigo: apostar na carreira musical. “Vou lançar o meu primeiro EP com cinco músicas. Vou poder mostrar-me como cantora. É uma coisa mais acústica, mas também há temas mexidos”, revelou durante a passagem pelas manhãs da CMTV, apresentadas por Maya e Nuno Eiró.





Débora Picoito esteve no 'Manhã CM' e mostrou-se feliz pelo prémio no concurso do CM