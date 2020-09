Vencedora do Sexy Net “queria levar um namorado na viagem”

Débora Picoito, de 25 anos, segunda classificada do passatempo Sexy Vidas, do CM, na categoria Sexy Net, está em êxtase com a conquista.A jovem modelo algarvia marcou presença no programa ‘Manhã CM’, da CMTV, para receber o troféu e revelar como pretende usar o cheque-viagem que conquistou ao classificar-se entre os favoritos do público. “Eu queria levar um namoradinho, mas até agora não tenho nenhum pretendente”.