“Venho ao Montijo carregar as pilhas”, diz Paulo Futre em homenagem Antigo jogador recebeu Medalha de Ouro do concelho onde nasceu.

Paulo Futre recebeu Medalha de Ouro das mãos de Nuno Canta, presidente da Câmara Municipal do Montijo

Foto: Tiago Sousa Dias

01:30

Paulo Futre foi este sábado homenageado pela Câmara Municipal do Montijo, recebendo a Medalha de Ouro do concelho, numa cerimónia realizada no edifício da Assembleia Municipal da cidade onde nasceu há 55 anos. Esta é a mais alta distinção que o município pode conceder e já tinha sido atribuída ao ex-craque em 1993. Contudo, só agora a recebeu, no dia do 36º aniversário da elevação a cidade. "O importante é que está aqui no meu peito", disse, desvalorizando o atraso.



Futre recordou a sua "infância e adolescência" na cidade da Margem Sul, à qual sempre voltou durante a sua carreira internacional, que passou pelo Atlético de Madrid, entre muitos outros clubes no Mundo, "para carregar as pilhas", incluindo "15 dias antes da mítica final da Champions", em 1987. Nuno Canta, presidente da autarquia, elogiou "a glória do futebol" que "engrandeceu sempre e nunca esqueceu o nome do Montijo".

