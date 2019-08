Vera Kolodzig assume novo amor

01:30

Hugo Alves

Separada de Diogo Amaral há mais de dois anos, Vera Kolodzig voltou a apaixonar-se e já não esconde que tem um novo amor. Na antestreia do filme ‘Variações’, no Cinema São Jorge, a atriz surgiu pela primeira vez publicamente ao lado do empresário Ruben Maio.Discreto, o casal não posou junto para a fotografia, mas sentou-se lado a lado na sala de cinema. "Estou muito feliz", limitou-se a dizer Kolodzig, que vive uma fase serena da vida com o novo amor.De recordar que, no passado, Vera Kolodzig foi casada com Diogo Amaral. Os dois deram o nó numa cerimónia intimista em Las Vegas, vários anos depois de iniciarem a relação, da qual nasceu o pequeno Mateus.O amor chegou ao fim há cerca de dois anos, mas apesar de muitas especulações, os atores continuam amigos. Vera mantém também uma boa relação com a atual companheira de Diogo Amaral, Jessica Athayde.