Vera Kolodzig fala sobre a separação: "O Diogo tinha um problema de adições"

Vera Kolodzig esteve, este sábado, à conversa com Daniel Oliveira no programa 'Alta Definição', da SIC.Entre outros assuntos, a atriz falou das razões que levaram à separação de Diogo Amaral, com quem tem um filho, Mateus. Vera assumiu que um dos motores da rutura foram os problemas crescentes do ator com drogas, que o levou a ser internado, por mais do que uma vez, numa clínica de reabilitação.É importante haver essa auto-responsabilização também, por amor ou por falta de reconhecimento, por necessidade de aprovação. A partir do momento em que eu tinha o Mateus, eu também tinha que ter consciência do exemplo que eu tinha de dar", lamentou, acrescentando que os últimos tempos de casamento foram marcados por um afastamento cada vez mais acentuado. A falta de amor acabou por 'matar' a relação."Se eu estou numa relação onde não me sinto amada ou não me estou a amar a mim, eu não posso passar essa mensagem ao meu filho".Após a separação, Vera diz que passou por um processo de luto.Existe um bocadinho essa desilusão e que temos que aceitar que essa não é a realidade, mas acho que o que em a seguir acaba por ser muito melhor".Vera Kolodzig revelou ainda que o filho não sofreu com a separação, por ter apenas dois anos na altura. "Ele era muito pequeno, não se lembra do pai e da mãe juntos, só se lembra de nós separados e nós também fomos sempre muito cuidadosos com ele e na nossa relação com ele. Nunca deixámos que nenhum tipo de conflito nosso passasse para ele".