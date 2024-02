Vera Kolodzig procura amor em sites de encontros

Vera Kolodzig

22 fev 2024 • 22:03

Vera Kolodzig ainda está à espera de encontrar o seu príncipe encantado. A atriz da nova novela da SIC, 'Senhora do Mar', não esconde a vontade de se voltar a apaixonar., revelou a artista, de 38 anos, à 'TV Guia'.Contudo, sente que o facto de ser figura pública dificulta a concretização desse desejo. Assim, a única solução à vista foi procurar o amor em sites de encontros., confessou Vera Kolodzig.Vale recordar que a última relação pública da atriz foi com Rúben Maio, de quem se separou em 2022. A estrela da SIC tem dedicado todo o seu amor ao filho, Mateus, fruto da relação também já terminada com Diogo Amaral.