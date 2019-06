Vera Kolodzig reage ao nascimento do filho de Diogo Amaral

18:22

Vera Kolodzig já reagiu ao nascimento do filho de Diogo Amaral e Jessica Athayde. A atriz foi uma das primeiras pessoas a felicitar o casal através das redes sociais quando anunciaram o nascimento do bebé.Vera, que tem um filho em comum com Diogo Amaral, mostrou-se feliz com o nascimento de Oliver o fez questão de deixar uma mensagem: "Parabéns! Bem-vindo Oliver!", escreveu a artista.Este gesto da atriz, que já foi casada com o ator, foi alvo de diversos elogios por parte dos seguidores que salientaram a boa relação e o respeito entre o ex-casal e Jessica Athayde."Que mulher", "Obrigada pela educação e respeito", "És linda", "Maravilha de pessoa", comentaram alguns seguidores perante o gesto da atriz.