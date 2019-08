Vera Kolodzig vive novo romance com empresário

01:30

Vera Kolodzig está outra vez apaixonada. A atriz encontrou, ao fim de dois anos, um novo amor: o cozinheiro Ruben Maio, proprietário da Fado Bakery, na Guatemala.O casal conhece-se, segundo os amigos, há algum tempo, mas a relação é recente.Até agora, a estrela da novela ‘Prisioneira’, de 34 anos, tem-se mantido discreta sobre este assunto, inclusive nas redes sociais, embora o siga no Instagram... e seja seguida por ele.Recordamos que Vera Kolodzig se separou, em 2017, do ator Diogo Amaral - que hoje namora com Jessica Athayde -, de quem teve um filho, Mateus, de 4 anos, ao qual dedica todo o seu tempo disponível. "Ele é muito importante no meu dia a dia", disse a atriz, recentemente.