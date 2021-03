Vestido de Cristina Ferreira no 'All Together Now' custa dois mil euros

designer Isabel Sanchis e pode ser adquirido por encomenda por cerca de 2 mil euros.



O modelo delineava as curvas da também diretora de Ficção e Entretenimento do canal de Queluz de Baixo. Cristina Ferreira já revelou que está mais magra e que tem tido mais cuidados com a alimentação. Um dos seus 'truques' é fazer jejum intermitente. "Não é para todos os corpos. Eu deito-me sempre muito cedo. Às vezes, jantava e deitava-me logo a seguir, e agora a minha última refeição é por volta das seis da tarde. Depois, só como por volta das oito da manhã do dia seguinte", revelou, em conversa com Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz no ‘Dois às 10’, da TVI.





Durante o dia, a apresentadora do ‘All Together Now’ come "de tudo" um pouco. "Como pão, como arroz de pato, churrasquinho, feijoada, como tudo (…) eu não como é uma refeição grande à noite".

Cristina Ferreira estreou este domingo o tão aguardado programa de talentos da TVI, 'All Together Now' e, para marcar o seu regresso ao pequeno ecrã, escolheu um look especial.A apresentadora surgiu no palco do Altice Arena, em Lisboa, com um vestido branco que tinha uma particularidade: umO vestido é da autoria da