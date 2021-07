Vestido ousado de Lenka gera polémica

01:30

Um vestido usado por Lenka da Silva, assistente de Fernando Mendes, em ‘O Preço Certo’ (RTP1), tornou-se viral nas redes sociais após um comentário polémico da jornalista Fernanda Câncio. "É espantoso como é que a televisão pública continua a usar mulheres como adereços desta forma repugnante. Não há obrigações de cumprir os mínimos em termos de respeito pelos princípios constitucionais e pelos planos para a igualdade?"As palavras dividiram opiniões e o nome da assistente do popular concurso do primeiro canal entrou nas tendências na rede social Twitter em Portugal. Lenka, entretanto, reagiu à polémica e negou que seja obrigada a usar determinado tipo de roupas, mais ousadas, no formato. "Ninguém me obriga a nada. Eu trabalho com uma equipa maravilhosa, todos temos possibilidade de dizer o que gostamos e não gostamos", declarou.Considerada uma das mulheres mais sexy da televisão, a modelo revelou sentir-se muito bem com o seu corpo. "Senti-me bem. Não tenho nada a esconder, tenho 46 anos, faço tudo para continuar mais ou menos em forma. Não ligo a estes comentários."