"Via-me a ter um terceiro filho", confessa Vanessa Rebelo

Beldade revelou segredos da família com Simão Sabrosa no ‘Manhã CM’

A decoradora Vanessa Rebelo marcou presença no programa ‘Manhã CM’, da CMTV, para preparar um doce especial de Páscoa, uma mousse de chocolate e fios de ovos, ao lado dos dois filhos Simão, de seis anos, e Rodrigo, de 11, e surpreendeu ao revelar que gostava de voltar a aumentar a família com Simão Sabrosa. "Sempre quis ter filhos e sempre quis ter rapazes. Dizia sempre: ‘Sei que vou ter um menino.’ Via-me a ter dois meninos e até um terceiro. Nunca se sabe, se arriscamos ou não."O sexo do próximo bebé ainda não é consensual entre o casal. "Eu sou mais de meninos, mas o Simão já fala em meninas", explicou a beldade.‘Vává’, como é tratada pelos amigos, revelou também o que faz para manter a harmonia e a animação em família. "Gosto imenso de partilhar a vida com eles [os filhos], viajar, divertirmo-nos... Somos muito nós. Uma vida com filhos é espetacular. Nas minhas redes sociais partilho muito esta minha forma de estar na vida mais positiva, com mais garra", explicou com um sorriso no rosto.