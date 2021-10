Vice-almirante Gouveia e Melo entrega troféu ao Ministério da Saúde

Cinco dias depois de ter dado por concluído o trabalho da ‘task force’ da vacinação contra a Covid-19 em Portugal, o vice-almirante Henrique Gouveia e Melo foi homenageado, no passado domingo, na XXV gala dos Globos de Ouro, da SIC.Recebeu o Prémio de Mérito e Excelência pelo trabalho de liderança que desenvolveu nos últimos oito meses. "Queria relembrar-vos que fui um militar que cumpriu uma missão que me deram, mas este é um prémio de todos nós", começou por referir, após receber o prémio entregue por Pinto Balsemão. "Milhões de portugueses enfrentaram as suas dúvidas e vieram vacinar-se. Um grande aplauso aos jovens que, com mais dúvidas, também aderiram ao processo de vacinação e com eles, e em conjunto, conseguimos recuperar a esperança".Gouveia e Melo agradeceu "a todos os profissionais de saúde, milhares deles", sobretudo os enfermeiros, "que durante este ano e meio foram incansáveis".Por fim, o vice-almirante anunciou que o Globo que recebeu não vai ficar em sua casa. "Vou entregar este troféu ao Ministério da Saúde para que fique lá como recordação de uma batalha que todos vencemos em conjunto"."Este Globo queria dedicá-lo à Sara [Carreira], que gostaria que ficasse eternamente nos nossos corações". Foi desta forma que a atriz Carolina Carvalho agradeceu o Prémio Revelação do Ano que lhe foi entregue no domingo. A ‘cunhada’ Sara morreu há 10 meses.Maria João Abreu foi homenageada postumamente ao vencedora na categoria de Melhor Atriz de ficção. Os filhos, Ricardo e Miguel, subiram ao palco do Coliseu de Lisboa, com João Soares, marido da atriz, para receber o Globo. "Um prémio póstumo vem sempre com uma dose de impotência, mas este prémio espelha uma vida de bondade e generosidade", disse Miguel.Filomena Cautela subiu a palco do Coliseu dos Recreios para receber o Prémio Revelação Especial 25 Anos e confessou ter ficado "sem palavras". No fim, deu um apalpão no rabo de um dos assistentes de palco e gerou muitas gargalhadas.Clara de Sousa, apresentadora da gala, só teve autorização de utilizar um vestido. João Rolo, responsável pela criação, explicou o pedido da SIC: "para travar um pouco a imagem que ficou na nossa cabeça dos últimos Globos de Ouro". Em 2019, Cristina Ferreira usou cinco vestidos.