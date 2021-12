Vice-almirante Gouveia e Melo recorda morte do pai no dia do seu 21.º aniversário Revelação surgiu no programa ‘Alta Definição’, da SIC.

Foto: Sérgio Lemos

06:00

O vice-almirante Henrique Gouveia e Melo recordou a morte do pai no ‘Alta Definição’ (SIC). "O meu pai morreu, uma coincidência infeliz, no dia em que fiz 21 anos", confessou. "Senti aquilo como uma passagem de testemunho", sublinhou ainda.

