Victoria Beckham copia vestido de Meghan Markle em casamento

Victoria Beckham foi uma das estrelas que mais deram nas vistas no casamento de Sergio Ramos e Pilar Rubio, no sábado, 15, em Sevilha.A estilista chegou com o marido, David Beckham, e logo se destacou por ter quebrado o protocolo exigido pelos noivos. Depois de o jogador do Real Madrid e da apresentadora de televisão terem pedido aos convidados que não usassem roupas das cores vermelho, laranja, verde, branco e rosa, a ex-Spice parece ter ignorado a ‘ordem’ e surgiu na catedral com um modelo branco e sapatos cor-de-rosa - duas das cores interditas.Mas este não foi o único motivo pela qual Victoria foi notícia na imprensa internacional. A mulher de David Beckham escolheu um vestido com o mesmo padrão e muito semelhante no corte a um que Meghan Markle já tinha usado, quando ainda estava grávida do pequeno Archie.Alheia a estas polémicas, a estilista, o marido e os filhos aproveitaram o dia de ontem para passear e conhecer a cidade espanhola.