Victoria Beckham deixa recado a 'Spice Girls'

As 'Spice Girls' sobem hoje ao palco para iniciar a tournée 'Spice World 2019', em Dublin, Irlanda. Mas, Victoria Beckham é a única que não vai acompanhar a banda. A mulher de David Beckham não aceitou voltar a cantar com as colegas.Apesar disso, Victoria Beckham deixou uma mensagem, esta sexta-feira, 24 de maio, na sua conta de Instagram a apoiar as ex-colegas. "Boa sorte para as miúdas hoje no início da tournée", escreveu na publicação.Melanie C, integrante da banda, agradeceu o carinho. "Obrigada querida. Vamos sentir a tua falta".