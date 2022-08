Victoria Beckham descobre o poder dos cristais

David e Victoria Beckham

Vanessa Fidalgo

A ex-Spice Girl Victoria Beckham faz questão de que todas as peças da sua marca de pronto a vestir tenham bolsos secretos para guardar cristais energéticos. A mulher de David Beckham acredita que as pedras protegem e curam aqueles que os trazem diariamente consigo e, por isso, é lógico que a roupa do dia a dia os possa integrar de forma mais ou menos discreta."Nós colocamos cristais nos passadores de cinto das nossas calças e também incluímos bolsos secretos em pantalonas", contou a britânica de 48 anos numa entrevista à revista ‘Elle’, sobre a expansão da sua própria marca, de nome homónimo, nascida em 2011.Para os que não têm nada a esconder, a estilista também criou joias com pedras místicas como a ‘howlita’, conhecida por aliviar o stress, acalmar a mente e o corpo, e a ‘olho de tigre’, que alegadamente confere coragem, força e determinação para correr atrás dos sonhos.Os preços das joias variam entre os 115 e os 384 euros. A matriarca dos Beckham revelou ainda que o seu interesse pela terapia com cristais é um resultado de "anos de leitura e indicações de amigos".