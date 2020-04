Victoria Beckham despede funcionários e pede apoio ao Estado

01:30

Sónia Dias

Victoria Beckham está a ser fortemente criticada no Reino Unido depois de ter despedido 30 funcionários, de forma a conseguir apoios do Estado. Isto apesar de ter uma fortuna avaliada em mais de 380 milhões de euros e de ter recentemente comprado um apartamento em Miami no valor de 48 milhões.

A mulher de David Beckham propôs a sua empresa de moda ao programa de apoio económico do governo britânico para mitigar a crise causada pela Covid-19. Em causa está o pagamento, pelo Estado, de 80% dos salários dos funcionários enviados para casa, até um máximo de 2825 euros.



"A empresa de moda dela só dá prejuízo. O marido é que injeta dinheiro. Desculpa, mas este apoio não é para ‘prima donnas’ milionárias!", disse Piers Morgan no ‘Good Morning Britain’, levando muitos cidadãos a exigir uma investigação à empresária.