Victoria Beckham discute com a nora por causa da família real

13:37

Tudo porque, de acordo com um jornal britânico, a ex-cantora e a atriz não se entendem sobre que casal real devem convidar para a cerimónia: o Príncipe Harry e Meghan Markle ou Príncipe William e Kate Middleton.Aquela publicação afirma que, enquanto David e Victoria Beckham planeiam, para o filho, um casamento repleto de estrelas, Victoria e Peltz não conseguem concordar sobre quais os membros da casa real britânica que devem estar presentes. A revista garante que no topo das prioridades dos noivos estão o Príncipe Harry e Megan Markle. Contudo, avança ainda aquela publicação, que a ex-Spice Girl tem uma amizade mais profunda com Kate e William e que a última coisa que quererá e era ver Meghan Markle sentada no casamento do seu filho. O problema é que Harry é amigo de longa data de David Beckham. O futebolista e Victoria foram mesmo convidados do casamento do neto da rainha Isabel II com Meghan Markle, em maio de 2018.O enlace tem tudo para vir a ser um dos grandes eventos sociais do próximo ano, não só pelo mediatismo de Victoria e David Beckham, mas também pelas celebridades que deverão marcar presença. Como exemplo está o cantor Elton John, que será padrinho de Brooklyn.