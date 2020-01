Victoria de Marichalar é a ovelha negra da família real espanhola

Uma nova era! Victoria Frederica,O romance com o jovem toureiro Gonzalo Caballero atirou-a para as luzes da ribalta, mas a paixão durou pouco tempo...Focada em recuperar a felicidade, a jovem tem dedicado todas as atenções às redes sociais. Abriu uma conta pública no Instagram e tem aproveitado todas as dicas das amigas influenciadoras para ganhar fãs.A conta ainda permanece sem quaisquer publicações, no entanto, Victoria tem utilizado mais a Instastories [vídeos e imagens com duração de 15 segundos] para partilhar momentos do seu dia a dia. O estilo da jovem beldade espanhola também tem dado nas vistas. Sempre que se apresenta em público, a filha da infanta Elena surge com visuais irreverentes, como calças rasgadas - algo pouco usual em membros da realeza.Os últimos dias têm ficado marcados pelas constantes aparições de Victoria Frederica ao lado do seu novo amor... Jorge Bárcenas. Trata-se de um jovem DJ que é convidado a pôr música em espaços noturnos. Os dois já foram apanhados em clima de cumplicidade em bares de karaoke. O Réveillon também passaram lado a lado. O jovem artista fez questão de o mostrar, através das redes sociais.O jovem casal gozou o mês passado de uma viagem romântica a Roma e rendeu-se aos encantos italianos.