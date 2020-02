Victoria's Secret prepara São Valentim atrevido Modelos prontas para seduzir no dia mais romântico do ano, que acontece a 14 de fevereiro.

Victoria's Secret prepara São Valentim atrevido

01 fev 2020 • 16:42

Aproxima-se o São Valentim e nada melhor do que apostar numa lingerie sexy para surpreender a cara-metade no grande dia. Como já é habitual, a marca de lingerie Victoria’s Secret lançou a sua coleção especial para a data, com as modelos a exibirem os novos modelos, maioritariamente em tons de vermelho, alusivos ao amor.

