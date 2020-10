Vida de Meghan Markl e Harry nos EUA custa milhões em impostos

Meghan Markle e Harry

10 out 2020 • 18:41

Harry está a poucos dias de poder vir a receber uma "monumental conta de impostos", a menos que se ausente durante um tempo dos EUA, dizem os especialistas.Agora, das duas uma: ou paga aquilo que os fiscalistas dizem ser uma bomba monumental de impostos ou então abandona o país por algum tempo. David Holtz, importante advogado tributário de Los Angels, disse ao ‘The Sun’ que este é um grande negócio para a receita federal e que as autoridades estão de olho em Harry desde que este pisou solo norte-americano.Um especialista em impostos afirmou também ao ‘The Sun’ que esta situação pode até vir a ser um problema para a família real inglesa porque Harry pode estar obrigado a revelar todo o dinheiro que possa ter recebido, por exemplo, em presentes do pai, o príncipe Carlos, quaisquer fundos, contas de poupança ou outros ativos que tenha no Reino Unido. "Isso significa que os livros das contas reais estariam abertos ao escrutínio, uma vez que o sistema fiscal nos EUA é muito mais zeloso do que seu homólogo do Reino Unido", diz aquela fonte.