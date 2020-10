Vida de Pipoca marcada pelo drama da morte do irmão: "Não há injustiça maior"

A vida de, mais conhecida por, tem tido vários dissabores, mas há um momento que vai ficar para sempre marcado na vida da comentadora do 'Big Brother' como o mais dramático por que passou: a morte do irmão mais velho quando tinha apenas 18 anos.O drama vem relatado na revista 'TV Guia' desta semana, que recorda a brutal perda do irmão de Pipoca, com apenas 22 anos, num acidente de automóvel, em 1999.A própria falou sobre o assunto no seu blogue para descrever os momentos de angústia por que a família passou e com que irão viver para sempre."Cá em casa não se fala muito nele. É normal, acho que ainda está tudo um bocado em estado de choque [...]", escreveu, descrevendo a pior madrugada da sua vida."Lembro-me perfeitamente de as pessoas nos entrarem em casa madrugada fora, das cenas de gritos e choro, de eu adormecer e acordar cedo a pensar que tinha sonhado. De saltar da cama, de perceber que era mesmo a sério, de ir ao sítio do acidente e aí, sim, deparar-me com a realidade e com a irreversibilidade da coisa".Além da dor sem fim que sempre, Pipoca demonstra uma enorme preocupação com os pais, cujo sofrimento não tem fim.Não há injustiça maior".