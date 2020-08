Vida de Sara Norte marcada pela dor e sofrimento

trabalhar num clube se striptease. Na altura, Vitor Norte mostrou-se chocado com a ocupação da filha, que o apanhou de surpresa. Sara Norte servia bebidas e revelou que começou a trabalhar no local porque não tinha dinheiro para acabar o curso de jornalismo, e garantiu que nunca dançou.



"Vivi dois dias no calabouço e tentei cortar os pulsos com os ganchos do cabelo. Queria chamar à atenção. É um desespero, bati com a cabeça nas paredes e senti-me culpada", confessou no mesmo programa da SIC, sobre o momento em que foi presa.



Sara Norte surpreendeu ao garantir que foi a prisão que lhe salvou a vida. "Acho que a prisão foi a minha salvação. Porque se não tivesse sido presa o que é que seria de mim?", disse a artista, onde contou que a vida na prisão era "normal".



"Tinha um trabalho não remunerado na biblioteca para poder ler os livros à vontade. Criei o meu grupo de teatro para poder representar. Corria entre quatro a cinco horas por dia. Comecei a gostar de mim, a acordar a gostar de me arranjar. Não andava de fato de treino, andava sempre arranjada", descreveu, afirmando que começou a tentar "tirar proveito do bom que o mau podia dar".



A vida da atriz Sara Norte, de 35 anos, está marcada por vários dramas.A filha de Vítor Norte chora a morte da irmã,. Beatriz era filha da mãe da atriz, Carla Lupi, e do ex-companheiro, João Ricardo.Antes de viver esta profunda tristeza, Sara Norte já enfrentou outros dramas que marcaram o seu caminho.Em 2003, os pais separaram-se e a atriz tomou o partido da mãe, afastando-se do ator.Sara viu a mãe entrar numa depressão profunda e a consumir droga, e, desamparada, decidiu sair de casa, ainda adolescente. Nessa altura, apaixonou-se por um rapaz que se veio a tornar um 'inferno' na sua vida.Sara Norte confessou que viveu um namoro que lhe deixou marcas profundas pela violência doméstica que sentiu na pele.contou, em 2018 em entrevista ao programa 'Alta Definição'., disse. A atriz vivia numa barraca com o companheiro, e lamenta ter vivido em condições deploráveis. Além disso, revelou que tinha de os sustentar aos dois, que trabalhava e estudava ao mesmo tempo enquanto o namorado não faziaEm 2010, aos 25 anos, a atriz causou polémica aoEm 2012, captou todas as atenções ao ser detidaPouco tempo depois, em julho do mesmo ano, foi surpreendida pela notícia da morte da mãe. A atriz ainda estava presa e a tragédia abalou a sua vida. A também atriz Carla Lupi, ex-mulher de Vítor Norte, morreu vítima de cancro no pulmão. Uma dor sobre a qual Sara Norte ainda hoje partilha desabafos emocionados com os seguidores através das redes sociais., escreveu recentemente no Instagram, ao relembrar a progenitora.Atualmente, Sara Norte está de luto pela morte da irmã e ainda não se pronunciou publicamente sobre a perda.