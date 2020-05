Vídeo a imitar Cristina Ferreira torna-se viral

A carregar o vídeo ... Cristina Ferreira brinca com 'Tik Tok' que a imita

Cristina Ferreira mostrou-se rendida à aplicação que está a dar que falar, 'Tik Tok', e decidiu participar numa imitação que circula de um dos seus diálogos durante o programa das manhãs da SIC., pode ouvir-se no vídeo que se tornou viral.O rosto da SIC partilhou o vídeo nas redes sociais com esse som por trás., escreveu Cristina, brincando com a situação., foram algumas das reações dos fãs de Cristina Ferreira.