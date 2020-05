Vídeo de João Félix torna-se viral

01:30

Anda a circular um vídeo nas redes sociais de João Félix com a que parece ser a namorada, Margarida Corceiro, trocado entre grupos do WhatsApp e que está a dar que falar.O pequeno filme, de apenas dez segundos, mostra o ex-jogador do Benfica sentado frente ao computador com a atriz agachada junto a si. Sem se perceber o propósito da ação, o atual avançado do Atlético de Madrid faz primeiro uma carícia na cabelo de Corceiro e depois dá-lhe uma pequena palmada no rabo assim que esta se levanta. Do vídeo não rezam palavras, apenas um enigmático "às 15h30" dito pelo jogador, o que deixa na dúvida se a jovem atriz estaria a acertar o relógio.Recorde-se que o namoro de Félix e Corceiro tem sido algo acidentado, com o episódio mais polémico a ter acontecido em fevereiro deste ano, quando veio a público uma alegada traição do jogador português.