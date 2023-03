Dália Madruga homenageou Rui Nabeiro através das redes sociais. A atriz é companheira de Marcos Tenório Bastinhas, um dos netos do comendador que morreu aos 91 anos, no sábado passado, dia 19.



A atriz publicou no Instagram um carinhoso vídeo onde Rui Nabeiro surge a brincar com o bisneto Joaquim. no vídeo, avô e bisneto estão muito cúmplices.

"Nunca será um adeus… Esta ligação especial permanecerá para sempre, obrigada pelas bases que nos deixou… Viverá sempre em nós, viverá sempre nos seus!", escreveu Dália Madruga na legenda da publicação no Instagram.