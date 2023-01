Vídeo revela a nova namorada de Cristovinho A nova namorada de Miguel Cristovinho já trabalhou na TVI e não é Cristina Ferreira

A carregar o vídeo ...

Vídeo revela nova namorada de Crsitovinho

30 jan 2023 • 13:30

O músico da banda D.A.M.A namora com Cátia Figueiredo, uma produtora que já trabalhou na TVI: "Chama-se Cátia e é produtora. Curiosamente, já trabalhou na TVI. Ele não assume a relação publicamente, mas no grupo de amigos dele não há nada escondido. Todos sabem que namoram", revelou uma fonte à TV Guia.



Apesar dos rumores do romance entre o cantor e Cristina Ferreira, Cristovinho revela a sua nova namorada num vídeo publicado na página oficial de youtube da banda.

Mais sobre