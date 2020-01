Vídeo trama reencontro de José Condessa e Bárbara Branco

Os últimos dias de 2019 revelaram-se um verdadeiro tormento para José Condessa, que regressou a Lisboa para matar saudades da família e da namorada, Bárbara Branco, e viu a imprensa brasileira avançar com uma nova polémica a seu respeito.O galã português, que brilha em terras de Vera Cruz, aproveitou a ida ao ‘Você na TV!’, da TVI, dias antes para pôr tudo em pratos limpos., esclareceu.Condessa aproveitou, ainda, para dizer que este tipo de temas são recorrentes. "As pessoas, apesar de nem sempre acreditarem, gostam que se fale, e a verdade é que isso vende a novela. É um casal de novela que é vendido, e depois, claro, acrescenta-se sempre um ponto à conversa. Nós fomos viajar para o México, em Cancún, mas foi para gravar."embora o ator garanta que os dois estão felizes e preparados para qualquer embate.Bárbara Branco aproveitou a ida do namorado à capital para recuperar algumas das rotinas que os dois mantinham. "Para 2020 queremos vir treinar mais vezes e queremos que eu cresça mais 15 cm para ficar mais ou menos da altura do Zé", prometeu nas redes sociais. O jovem casal recebeu uma onda de comentários de apoio e força para enfrentar as recentes polémicas.