Violência Doméstica junta caras famosas Projeto de sensibilização conta com a rainha Letizia, Kamala Harris, vice-presidente dos EUA, ou a duquesa Kate Middleton.

Kate Middleton também faz parte da campanha

Foto: Direitos Reservados

Várias cidades europeias estão a ser ‘inundadas’ de cartazes contra a violência doméstica que tem como protagonistas figuras como Letizia (rainha de Espanha), Ursula von der Leyen (presidente da Comissão Europeia), Christine Lagarde (presidente do Banco Central Europeu), Kate Middleton (duquesa de Cambridge) ou Kamala Harris (vice-presidente dos EUA). Todas as personalidades são retratadas, através de fotomontagens, como se fossem vítimas de violentas agressões.



A campanha é da autoria do artista italiano Alexsandro Palombo e as fotos vêm acompanhadas da frase “Ela denunciou-o, mas acabou por ser morta”, numa critica à falta de atuação das autoridades.

