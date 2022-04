Virgínia expulsa do ‘Big Brother Famosos 2’

Virgínia Lopez à chegada aos estúdios, com Cristina Ferreira

A escritora Virgínia Lopez foi a concorrente expulsa da última gala do ‘Big Brother Famosos 2’ (TVI) com uma votação recorde: 89%. O chef Fernando ficou com os restantes 11% e permaneceu no reality show.O programa ficou também marcado pela ‘curva da vida’ do pasteleiro Marco Costa, que recordou a morte trágica do pai e falou da sua vontade de ter filhos.Cristina Ferreira também deu que falar pelo vestido arrojado que usou.