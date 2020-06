Vírus agrava crise na carreira de Sara Sampaio

A portuguesa Sara Sampaio, que integra o leque de modelos de maior prestigio a nível internacional, que detém um contrato com a marca desde 2015, vê o seu futuro cada vez mais instável.A crise da pandemia da Covid-19 que assola todo o Mundo veio agravar a situação da marca e a empresa-mãe da Victoria’s Secret L Brands já anunciou o encerramento de 250 lojas nos Estados Unidos e Canadá, depois de registar uma diminuição drástica de 37% nas vendas.Quebras bastante acentuadas nas receitas da marca, conhecida pelos seus avultados preços, obrigam a uma mudança de estratégia com os profissionais a fim de evitar o pior desfecho.Contudo, aos 28 anos, a manequim não fecha as portas a novos projetos e continua a apostar a sua carreira internacional no mundo da Moda.O empresário e gestor hoteleiro tem acompanhado a carreira da namorada ao longo dos últimos anos e, devido à distância de Sara da família e dos melhores amigos que se mantêm m Portugal, é o seu maior confidente.Recorde-se que desde que assinou o contrato pela Vitoria’s Secret, Sara viu a sua visibilidade aumentar e tornou-se num dos rostos mais requisitados no mundo da moda. A modelo também aumenta os seus lucros através de receitas publicitárias.