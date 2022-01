Vírus trama réveillon dos famosos Muitas caras conhecidas foram apanhadas de surpresa nos últimos dias de 2021.

Anova vaga de Covid-19 apanhou muitos famosos de surpresa neste final de ano. A apresentadora da SIC Bárbara Guimarães já estava no Dubai para celebrar o Réveillon, com os filhos, quando descobriu que estava infetada. A informação foi dada pela própria nas redes sociais. A cantora Diana Monteiro também revelou aos fãs que está em isolamento. "Não há maneira bonita de dizer isto, por isso, cá vai… estou com Covid." Quem também teve o final do ano "estragado" foi Fernanda Serrano, ela que ontem, no entanto, anunciou que estava curada: "Hoje voltei à Vida e acordei num novo Ano! A Covid levou-me o paladar, mas não me levou as memórias, sobretudo as boas."

Réveillon em isolamento por conta da Covid-19 teve também Sofia Ribeiro. "F**k Covid. Feliz Ano Novo", escreveu a atriz, que assinalou a Passagem de Ano a dois, com o namorado. Também o ator Afonso Pimentel informou ontem os seguidores que estava recuperado depois de ter testado positivo no dia 26. Entre os famosos apanhados pela Covid nos últimos dias estiveram também Lili Caneças e Ronaldo, o Fenómeno.

