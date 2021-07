Visual de Georgina Rodríguez custa mais de 23 mil euros Namorada de Ronaldo elege look milionário com recurso a marcas de alta-costura.

A imagem é um dos grandes trunfos de Georgina Rodríguez, que não se inibe de eleger as marcas mais dispendiosas, de alta-costura, para os seus visuais. Na despedida das férias, em Portugal, Gio elegeu um sensual vestido, com padrão floral, da Dolce & Gabbana, que custa 3 195 euros. O visual ficou completo com uns sapatos, da marca Le Silla, que rondam os 514 euros, e uma carteira azul turquesa, modelo Blue Frida Epsom Sellier Kelly, da marca Hermès, que está à venda por cerca de 20 mil euros. Além disso, usou as suas joias de luxo, nomeadamente o seu colar de diamantes. Nas redes sociais não resistiu a partilhar uma foto do look completo. “Brilha mais do que um diamante”, escreveu na legenda.

