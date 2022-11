Visual de luxo de Georgina Rodríguez gera críticas

Numa altura em que é acusada pela irmã, Patricia Rodríguez, de não ajudar a família, Georgina Rodríguez partilhou fotos de uma sessão fotográfica em Las Vegas, na qual surge vestida de milhões da cabeça aos pés.A modelo espanhola posou com um vestido estampado de notas, com luvas e botas iguais, que lhe cobriam todo o corpo. Na mão, uma das malas mais caras do Mundo, a Birkin 30 Niloticus Himalaya Blanc, da Hermès, que custa cerca de 100 mil euros e é confecionada em pele de crocodilo-do-nilo.As críticas não se fizeram esperar, com muitos seguidores a acusar Georgina de "falta de humildade" e de querer imitar Kim Kardashian.Entretanto, algumas notícias deram conta de que a namorada de Cristiano Ronaldo se viu obrigada a regressar a Manchester num voo comercial e em classe turística, porque não tinha jato disponível.Ivana Rodríguez fez uma tatuagem com o nome ‘Georgina’, de forma a mostrar o seu apoio à irmã, defendendo-a contra os ataques de Patricia, filha do mesmo pai.