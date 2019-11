Visual de Meghan Markle custa mais de três mil euros

01:30

Pela primeira vez, Meghan Markle participou na 91ª cerimónia Field of Remembrance, uma cerimónia que tem como objetivo homenagear todos os militares que lutaram pelo país, ao lado do marido, o príncipe Harry.Para a visita oficial, a duquesa de Sussex, de 38 anos, escolheu um look que recebeu largos elogios. Meghan optou por um visual discreto com um sobretudo azul-escuro da Sentaler, no valor de 1600 euros, conjugado com umas botas de cano alto de Tamara Mellon, que custam cerca de 720 euros.Além disso, usou umas luvas em pele sintética e ainda uma boina da marca Philip Treacy, avaliada em 730 euros.Durante a cerimónia, os duques revelaram em conversa com as famílias de militares que o filho, Archie, de seis meses, já começou a gatinhar e já tem dois dentes.