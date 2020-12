Visual punk de Charlene do Mónaco abafa polémica com filho ilegítimo

18:37

No mundo da realeza não se fala noutra coisa. Aos 42 anos, Charlene do Mónaco deixou todos em choque com o look radical que exibiu quando participava com a família numa entrega de presentes de Natal.Muito bem-disposta,, num look punk que está a dividir opiniões um pouco por todo o Mundo.Curiosamente, esta mudança radical surge numa altura em que Alberto, de 62, se prepara para enfrentar em tribunal uma mulher brasileira, de 34, que diz ser mãe da sua filha adolescente. A alegada relação aconteceu antes do príncipe casar com Charlene, em 2011.O príncipe é ainda pai dos gémeos Jaime e Gabriela, de cinco anos, frutos do casamento com Charlene.