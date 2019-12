Vítima de príncipe André relata abuso sexual: “foi nojento”

Virginia Roberts teve encontro sexual com filho da rainha Isabel II com 17 anos.

Virginia Roberts revela encontro com o monarca

André Filipe Oliveira

Virginia Roberts, alegada vítima de abusos sexuais aos 17 anos por parte do príncipe André, concedeu uma entrevista à BBC e não conteve a emoção ao recordar o pesadelo que terá vivido às mãos do monarca.



"Não esperava isso de um membro da realeza. Alguém que as pessoas admiram. Não durou muito tempo. Foi nojento", lembrou em lágrimas. A australiana diz ter sido contratada por Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell, suposta mulher do falecido empresário, para encontros sexuais e que esta a informou que o filho da rainha Isabel II ficou satisfeito com o ato. "Ela disse-me: Deixou-o muito feliz."

Virginia recordou, ainda, que após o sexo com príncipe André se sentiu "suja". "Ele levantou-se, agradeceu e saiu. Fiquei sentada na cama, completamente horrorizada, envergonhada... Tive que me levantar e ir tomar banho."

Como consequência destas polémicas, o filho da rainha Isabel II e irmão do príncipe Carlos, que se afirma inocente das acusações, foi obrigado a afastar-se da vida pública.