Vítima diz que Dani Alves não usou preservativo na violação

Dani Alves

Foto: Correio da Manhã

29 jan 2023 • 23:04

Carolina Cunha

Dani Alves não terá usado preservativo na alegada violação a uma jovem de 23 anos. A revelação foi feita pela advogada da vítima. "Ela está a receber apoio psicológico através de uma entidade pública especializada em tratar vítimas de violência. O hospital prescreveu todo um tratamento dirigido a evitar qualquer tipo de doença infectocontagiosa, porque não foi utilizado nenhum preservativo. Ela também está a fazer tratamento para poder dormir, mas disse-me que não o consegue fazer", afirmou Ester López.Detido desde 20 de janeiro, o ex-jogador do Barcelona recebeu um cartão com 100 euros para gastar na prisão. Segundo a imprensa brasileira, o ex-futebolista do Barcelona só gastou 17 euros. "Quatro iogurtes, quatro latas de atum, desodorizante, champô e latas de bebidas energéticas". Estas foram as compras de Dani Alves. O atleta rejeitou "a possibilidade de ter uma televisão ou de comprar um fato de treino".Além disso, Dani Alves também não quer receber a visita dos pais no estabelecimento prisional. O contacto é apenas por telefone.