Vítor Baía celebra São João com Pinto da Costa

Vice-presidente do FC Porto esteve na tradicional noite da festa popular a bordo de barco no rio Douro.

01:30

O São João é uma das maiores festas na cidade do Porto e, como tal, muitos fazem questão de marcar presença, como foi o caso de Vítor Baía. A bordo de um dos barcos que navegam pelo rio Douro, o vice-presidente do FC Porto e possível sucessor de Jorge Nuno Pinto da Costa, fez-se acompanhar pela mulher, Andreia Santos, e pelo atual presidente do clube da Invicta.









Nas redes sociais, a nutricionista partilhou vários registos da noite e ainda a perspetiva do grupo em relação aos tradicionais fogos de artifício de São João. “Noite de São João Inesquecível”, escreveu.

Aos 85 anos, o dirigente dos azuis e brancos mostrou-se bem animado e a aproveitar a alegria e agitação que a cidade oferece durante a festa.