Vítor Baía e Andreia Santos vão ser pais de uma menina Casal está radiante com a chegada da menina à família. Matilde foi o nome escolhido

Andreia Santos e Vítor Baía com o filho, Rodrigo

12:50

Aos sete meses de gravidez, a nutricionista Andreia Santos revelou que está à espera de uma menina, fruto da relação com o ex-jogador Vítor Baía. Num ano atípico, a família vive um período de grande felicidade. Após o pedido de casamento em julho, o casal prepara-se para o nascimento da segunda filha, que está previsto para o final de fevereiro. Matilde foi o nome escolhido pela família para a bebé.



Ao longo do período de gestação, a nutricionista revelou que mantém a sua atividade profissional e que tem encarado as mudanças do corpo com bastante normalidade. "Adoro estar grávida! Fico mesmo em estado de graça. Sinto-me muito bem a nível hormonal, com boa energia e disposição", disse Andreia, que também é mãe de Rodrigo, de dois anos.

Mais sobre

artigos relacionados