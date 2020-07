Vítor Baía pediu Andreia Santos em casamento

Depois de nove anos de namoro, o antigo guardião do Porto, Vítor Baía, decidiu dar o próximo passo na relação e pediu a namorada, Andreia Santos, em casamento.

Foi através das redes sociais que a nutricionista partilhou a novidade com os seguidores: "… eu disse que sim!!! Obrigada por tornares este aniversário tão especial", escreveu na legenda da fotografia em que mostra o anel de diamantes que o antigo guarda-redes do Porto lhe ofereceu.

Curiosamente, o pedido de casamento foi feito no dia em que Andreia celebrou 35 anos de vida.

Recorde-se que o casal tem um filho em comum, Rodrigo, de quase dois anos. O atual vice-presidente dos dragões é ainda pai de Diogo, de 27 anos, e Beatriz, de 23, fruto do anterior casamento com Alexandra Almeida, e ainda de Afonso, de 13 anos, fruto da anterior relação com Elisabete Carvalho.