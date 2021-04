Vítor Emanuel revela como recebeu convite de Cristina Ferreira

A carregar o vídeo...

Vítor Emanuel conta como recebeu convite de Cristina Ferreira

não esconde a felicidade por ter sido escolhido porpara integrar o elenco de 'Festa é Festa', na TVI. Depois de seis anos afastado, o ator mostra-se radiante com a oportunidade que a diretora de Entretenimento e Ficção lhe deu ao regressar aos ecrãs.Esta quarta-feira, Vítor Emanuel foi convidado de Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos no 'Dois às 10', na estação de Queluz de Baixo, e recordou como recebeu o convite para participar na novela., começou por contar. Vítor Emanuel não estava a perceber de onde estava a ser contactado e nunca pensou que seria para falar com Cristina Ferreira.Depois de combinarem realizarem uma videochamada, o ator não esconde que ficou. Quando recebeu a chamada da diretora de Entretenimento e Ficção da TVI e de João Patrício, Vítor Emanuel não teve reação., contou.Vítor Emanuel referiu que não estava à espera de ser abordado pela direção da TVI e que foi nessa chamada que lhe fizeram uma primeira abordagem para integrar elenco do 'Festa é Festa'., contou aos apresentadores reforçando que, uma vez mais, ficou sem reação após receber o convite.Recorde-se que aquando à sua visita ao 'Goucha', na TVI, em janeiro deste ano, Vítor Emanuel pediu por trabalho , pedido que Cristina Ferreira acedeu.