Vitor Kley apresenta Carolina Loureiro aos amigos

No paraíso" do Brasil, como descreve nas redes sociais, Carolina Loureiro está a viver dias de sonho e de muito amor ao lado do novo namorado, Vitor Kley.A atriz de 27 anos foi passar o Natal com o músico brasileiro, de 25, e nunca mais o largou. Nem mesmo quando o artista vai para espetáculos.A menina bonita da SIC assiste na primeira fila aos concertos e mostra-se completamente integrada no grupo de amigos de Vitor Kley, que têm divulgado fotografias e vídeos ao seu lado.Quando esteve em Portugal, no mês passado, o cantor já tinha dito que queria muito levar a namorada ao Brasil para apresentá-la à família e aos amigos.E parece que tem seguido tudo de vento em popa, apesar de a relação só ter começado em outubro. O casal está a aproveitar ao máximo o tempo para namorar, uma vez que se prepara para viver esta relação novamente à distância.Vitor já tem a agenda do próximo ano preenchida e Carolina tem compromissos na SIC.