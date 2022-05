Vitor Kley recorda namoro com Carolina Loureiro durante concerto

Carolina Loureiro e Vitor Kley

Foto: Direitos reservados

01:30

Em digressão, Vitor Kley subiu ao palco em Lisboa, no passado dia 13 de maio, e aproveitou o momento para recordar o namoro com Carolina Loureiro. O cantor brasileiro surpreendeu os fãs ao exibir, como fundo de palco, imagens do namoro com a atriz da SIC, mostrando que apesar da rutura mantém um carinho especial por Carolina enquanto cantava o tema ‘Amor é o Segredo’.









Recentemente, o artista esteve na RFM e confirmou que continua apaixonado. “A Carol é incrível, eu amo-a muito e só desejo o melhor que existe. Todo o universo para ela”, disse Vitor Kley que, para já, não pretende voltar a abrir as portas a novas relações: “Neste momento eu estou muito tranquilo como estou. A porta está meio trancada.”

Recorde-se que o ex-casal anunciou o fim do namoro no início de 2022. A distância devido a compromissos profissionais de ambos ditou o fim da relação, que durou cerca de dois anos.





Ao longo dos últimos meses, Carolina Loureiro tem estado focada na sua carreira em televisão e os amigos e família têm sido o seu refúgio.