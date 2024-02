01:30

Vanessa Fidalgo

Vítor Matos recebeu a segunda estrela Michelin para o Antiqvvm (Porto) e a primeira para o 2Monkeys (Lisboa), naquela que foi a primeira gala do Guia Michelin Portugal realizada no Algarve, e que contou com a atuação de Cuca Roseta.









Ao 2Monkeys, juntaram-se mais três estreantes que, pela primeira vez, conquistaram a distinção mais desejada do universo da culinária: Desarma, Ó Balcão e Sála. Com pompa e circunstância, a cerimónia mostrou que os holofotes da gastronomia mundial estão de olhos postos em Portugal. A seleção de 2024 do Guia Michelin Portugal inclui agora 167 restaurantes portugueses, dos quais 39 são Estrelas Michelin (oito de duas estrelas e 31 de uma estrela), 32 com a distinção ‘Bib Gourmand’ e 96 Recomendados. Entre estes, há cinco com Estrela Verde (sustentabilidade ambiental).

A desilusão, porém, também esteve presente na cerimónia, já que nenhum restaurante nacional alcançou a terceira estrela e três perderam-na: Eneko Lisboa e Largo do Paço, em Amarante, por encerramento, e Vistas, em Vila Nova de Cacela.