Vítor Silva Costa em passeio romântico com Bárbara Branco

Nos últimos meses, muito se tem falado do namoro entre Vítor Silva Costa e Bárbara Branco. Até ao momento, nenhum dos atores falou publicamente sobre o assunto. Contudo, nas redes sociais, muitos são os momentos de cumplicidade que têm partilhado.Desta vez, Vítor Silva Costa, de 31 anos, publicou um vídeo de um passeio por Óbidos e, num determinado momento, é possível ver Bárbara Branco, de 24 anos. Além do mais, o artista filmou um momento do aniversário da namorada, em que aparece com velas., escreveu o ator na legenda da publicação. A atriz de 'Flor Sem Tempo' (SIC) não hesitou em deixar um comentário, em tom de brincadeira., brincou.