Vítor Silva Costa mantém silêncio sobre romance com Bárbara Branco

Vítor Silva Costa e Bárbara Branco

Sónia Dias

Vítor Silva Costa, de 31 anos, mantém o silêncio sobre a sua relação com Bárbara Branco, de 23. O ator marcou presença na apresentação da grelha da SIC, na passada terça-feira, no Cineteatro Capitólio, em Lisboa, mas sem a atriz, com quem contracena na novela ‘Flor Sem Tempo’. Quando questionado sobre a ex-namorada de José Condessa, Vítor Silva Costa não quis manifestar-se sobre o tema. “Não falo sobre o assunto”, disse ao Correio da Manhã, fugindo à questão com o silêncio.









Recorde-se que Bárbara Branco e José Condessa terminaram o namoro de cinco anos a 11 de julho deste ano, através de um comunicado que ambos partilharam no Instagram. Vítor Silva Costa, por sua vez, também terminou a sua relação este ano com Carolina Torres.

Apesar de os atores não assumirem o romance, a verdade é que já foram vistos juntos várias vezes longe dos estúdios da novela. A primeira vez foi a 4 de agosto, quando foram surpreendidos a passear pelas ruas de Madrid, em Espanha. Posteriormente apareceram juntos no Festival do Crato, onde acabaram mesmo por tirar uma fotografia com uma fã.