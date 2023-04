Vítor Soares aproveita tempo na prisão para terminar o nono ano

Sónia de Jesus revelou, no programa da TVI, 'Em Família', que o seu noivo, Vítor Soares, está a aproveitar o tempo na prisão para terminar o nono ano de escolaridade.garantiu a ex concorrente do 'Big Brother'., desabafou e assegurou que o pai dos seus filhos não tem amigos dentro da prisão:Relembre-se que Vítor Soares, mais conhecido por Vitó, foi detido na sequência da operação polícial 'Sementes em Pó', que desmantelou uma rede de tráfico de droga entre Vila Nova de Gaia e Mirandela.