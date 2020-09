Viúva de Filipe Duarte presta homenagem ao ator com texto comovente

Sophia de Melhor Ator Secundário no filme 'Variações', atribuídos pela Academia Portuguesa de Cinema. A cerimónia decorreu na quinta-feira, 17 de setembro, no Casino Estoril.



O prémio foi entregue a Joana Solnado que deu voz a uma mensagem escrita pela mulher do ator, Nuria Mencía, impedida de participar no evento por motivos profissionais.



Fernando Ataíde

, enalteceu.Na longa-metragem do realizador João Maia, Filipe Duarte dava vida ao homossexual, que viveu um romance com António Variações, interpretado por Sérgio Praia. A história de amor foi aplaudida pela companheira do artista., concluiu.