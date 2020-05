Viúva de Kobe Bryant encontra carta do marido: "Sinto falta do amor da minha vida"

A mulher de Kobe Bryant,, comemorou na passada terça-feira o 38º aniversário.Vanessa partilhou com os seguidores que decidiu abrir uma carta escrita pelo atleta., afirmou Vanessa na legenda de uma fotografia onde mostra a referida carta.

"Esperei para abri-la no meu aniversário. Deu-me um incentivo para o dia de hoje. Tenho saudades do amor da minha vida e da minha pequena 'mamacita'", disse, referindo-se à filha, Gianna, que também morreu no trágico acidente de heicópetro que tirou a vida a Kobe.



"Estou grata por ter acordado com as minhas meninas hoje. Quem me dera que estivéssemos todos juntos", disse ainda, sem esconder a emoção, lamentando o sofrimento que ainda está a enfrentar pela perda do companheiro de 19 anos e da filha, que morreu com 14 anos.



Kobe Bryant também já tinha escrito cartas secretas às filhas.



Após assinalar o momento em que leu as palavras românticas do marido, Vanessa Bryant partilhou ainda uma fotografia onde surge com as filhas, Natalia, de 17 anos, Bianka, de três anos, e Capri, de apenas dez meses, na celebração do seu aniversário.



"Obrigada às minhas meninas por encomendarem estas flores para a mãe", escreveu, mostrando o presente que enfeitou o exterior da moradia, que recebeu daquelas que têm sido a sua maior força nesta fase. Vanessa Bryant sempre abriu o coração para falar sobre a perda do marido e da filha.





A carregar o vídeo ...

Vanessa Bryant quebra silêncio